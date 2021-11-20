Объявлен городской конкурс медиапроектов

В 2021 году отмечается 100-летие знаменитого ученого, академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В честь этой памятной даты, а также в Год науки и технологий в России централизованная библиотечная система города Шумерли предлагает школьникам и студентам узнать больше о жизни яркого физика, приняв участие в городском конкурсе медиапроектов «Русский лауреат Нобелевской премии».



Все желающие старше 14 лет могут до 15 декабря принять участие в событии, представив свой медиапроект в одной из конкурсных номинаций (фотопроект, буктрейлер, виртуальная выставка). Ознакомиться с положением конкурса и требованиями, предъявляемыми к работам, можно в группе «Библиотеки города Шумерля» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club202653350) и на сайте ГЦБС (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=909).



Работы следует присылать по адресу: kokushinamariya@mail.ru с пометкой «Конкурс Сахаров». Победители и участники получат дипломы и сертификаты. Лучшие работы будут опубликованы на сайте учреждения.

Телефон для справок 2-33-02.



ГЦБС.