Вопросы детства должны быть в приоритете

17 ноября Шумерлинский район посетила уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Фёдорова. В администрации района состоялась встреча со Львом Рафиновом, с членом детского общественного совета при уполномоченном от Шумерлинского района Вениамином Яскеем и с общественным помощником Ренатом Чебутаевым.

Главными обсуждаемыми вопросами стали обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организация досуга для детей и подростков. Еще одной задачей администрации стала организация грамотной психологической поддержки для детей в трудных жизненных обстоятельствах. Необходимо своевременно выявлять таких детей и оказывать им помощь.



Алевтина Фёдорова также встретилась с работниками Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района — разговор шел о создании молодежных арт-площадок в сельских библиотеках, посетила молодую женщину из категории детей-сирот, которой в 2020 году была предоставлена 1-комнатная квартира в новом доме в Шумерле. Завершился рабочий визит посещением Шумерлинской школы, где с руководством обсужден вопрос организации питания детей, в том числе с ОВЗ.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.