12 ноября в Шумерле с рабочим визитом побывала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Основная цель визита – контроль за ходом ремонтных работ в ДК «Восход» в рамках национального проекта «Культура».

Общий размер субсидии, предоставленной из республиканского бюджета бюджету города в 2021 году, составил около 11 млн рублей, в том числе на ремонт ДК — чуть более 9,5 млн. На эту сумму в ДК были проведены работы: полностью облицован вентилируемый фасад здания, отремонтированы коридор, гримёрные, костюмерная, потолок зрительного зала, обновлена входная вывеска, заменены двери, потолки, освещение на 1 этаже здания и двери запасных выходов. На сегодняшний день освоено более 7,8 млн рублей. Планируемая дата завершения всех работ согласно контракту — 5 декабря 2021 года.



Также на сохранение объектов культурного наследия, а именно на проведение проектно-изыскательных, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (в Шумерле это здание Центра детского творчества), в 2021 году предусмотрено чуть более 2,1 млн рублей. Был заключён контракт с проектировщиком, однако сроки его исполнения затянулись.

В ходе визита Светлана Каликова акцентировала внимание на необходимость активизации проекта «Пушкинская карта». Напомним, что «Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта Банка». На сегодняшний день ДК «Восход» прошёл регистрацию в данной программе, так что в ближайшее время посетить культурные мероприятия, спектакли и представления, подготовленные творческим коллективом учреждения, можно будет по «Пушкинской карте».



Отдел культуры администрации г. Шумерли.