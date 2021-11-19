ТОП-5 вопросов про QR-коды

Центр управления регионом Чувашии подготовил обзор ответов на вопросы жителей республики о QR-кодах. О наиболее распространенных обращениях по теме, поступивших через портал Госуслуг, рассказал координатор проектов ЦУР Антон Грабко.

1. Подтверждение на Госуслугах

Один из популярных вопросов, которые задавали в связи с получением QR-кодов и «Пушкинской карты», — как получить подтверждённую учётную запись на Госуслугах?

Подтвердить учетную запись на Госуслугах можно:

· через МФЦ, для этого потребуются паспорт и СНИЛС;

· при помощи онлайн банка, такая возможность есть у клиентов Сбербанка, ВТБ, Тинькофф, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка, РНКБ Банка, ПСБ, Банка Авангард, МТС Банка;

· заказным письмом через Почту России.

2. Сертификат есть, QR-кода — нет

— Сделал первую вакцину, появился сертификат, но в нем нет QR-кода. Что делать?

— При прививке двумя компонентами вакцины после введения первой дозы препарата в личный кабинет портала Госуслуг поступит сертификат вакцинированного. QR-код в нем появится после введения второй дозы вакцины.

3. Недействительный QR-код

— Привился вакциной «Спутник Лайт», получил сертификат с QR-кодом, но он не действительный. Меня никуда не пускают!

— По данным Минздрава России после вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» иммунитет в организме сформируется на 21 день. Поэтому QR-код начнет действовать через 21 день после вакцинации. Такое изменение при первичной вакцинации данным препаратом в ноябре внесло Министерство здравоохранения РФ.

4. Почему поменялся сертификат?

— В ноябре у меня поменялся сертификат. Куда делся старый, и какой из них нужно распечатать?

— 8 ноября была введена новая форма сертификата, куда заносится информация и о вакцинации, и о заболевании COVID-19. Форма старого сертификата должна исчезнуть с портала Госуслуг. Даже если вы распечатали старый сертификат, ссылка в QR-коде в нем будет показывать актуальные данные.

5. Нет ни сертификата, ни QR-кода

— Я вакцинировался, а сертификат не получил, что делать?

— Самое быстрое и правильное, что можно сделать для решения проблемы, — отправить жалобу через портал Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1, детально описав все обстоятельства.