ТОП-5 вопросов про QR-коды

Центр управления регионом Чувашии подготовил обзор ответов на вопросы жителей республики о QR-кодах. О наиболее распространенных обращениях по теме, поступивших через портал Госуслуг, рассказал координатор проектов ЦУР Антон Грабко.
1. Подтверждение на Госуслугах
Один из популярных вопросов, которые задавали в связи с получением QR-кодов и «Пушкинской карты», — как получить подтверждённую учётную запись на Госуслугах?
Подтвердить учетную запись на Госуслугах можно:
· через МФЦ, для этого потребуются паспорт и СНИЛС;
· при помощи онлайн банка, такая возможность есть у клиентов Сбербанка, ВТБ, Тинькофф, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка, РНКБ Банка, ПСБ, Банка Авангард, МТС Банка;
· заказным письмом через Почту России.
2. Сертификат есть, QR-кода — нет
— Сделал первую вакцину, появился сертификат, но в нем нет QR-кода. Что делать?
— При прививке двумя компонентами вакцины после введения первой дозы препарата в личный кабинет портала Госуслуг поступит сертификат вакцинированного. QR-код в нем появится после введения второй дозы вакцины.
3. Недействительный QR-код
— Привился вакциной «Спутник Лайт», получил сертификат с QR-кодом, но он не действительный. Меня никуда не пускают!
— По данным Минздрава России после вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» иммунитет в организме сформируется на 21 день. Поэтому QR-код начнет действовать через 21 день после вакцинации. Такое изменение при первичной вакцинации данным препаратом в ноябре внесло Министерство здравоохранения РФ.
4. Почему поменялся сертификат?
— В ноябре у меня поменялся сертификат. Куда делся старый, и какой из них нужно распечатать?
— 8 ноября была введена новая форма сертификата, куда заносится информация и о вакцинации, и о заболевании COVID-19. Форма старого сертификата должна исчезнуть с портала Госуслуг. Даже если вы распечатали старый сертификат, ссылка в QR-коде в нем будет показывать актуальные данные.
5. Нет ни сертификата, ни QR-кода
— Я вакцинировался, а сертификат не получил, что делать?
— Самое быстрое и правильное, что можно сделать для решения проблемы, — отправить жалобу через портал Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1, детально описав все обстоятельства.
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