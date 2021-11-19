Строителям Сурского рубежа посвящается…

Сегодня в Шумерле (98 квартал 17 выдел Шумерлинского участкового лесничества, музей под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж») состоится Республиканская историческая реконструкция «Воспоминания нетленны… – «Ожившие картины» зимы 1941 года», посвященная 80-летию начала строительства Сурского оборонительного рубежа. Время проведения – с 10.30 до 13.20 час. Место приезда: Шумерлинский водозабор.

К участию в реконструкции приглашены члены военно-исторических клубов, поисковых клубов и отрядов Чувашии и соседних регионов Приволжского федерального округа, занимающиеся реконструкцией униформы и снаряжения Советской армии периода Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, при наличии костюмов и атрибутики, соответствующих требованиям реконструкции (транспаранты, растяжки с патриотическими лозунгами).



Согласно Положению о реконструкции, в связи с эпидемиологической ситуацией все участники реконструкции должны иметь справку лабораторного ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом, датированную сроком не ранее трех дней до даты проведения мероприятия или QR код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.