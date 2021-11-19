Неужели карта бита?

Вчера в Шумерле вновь побывала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Темой для разговора с директорами школ и учреждений культуры, руководством города стал ход реализации проекта «Пушкинская карта».

Как отметила министр, темпы включения городских подростков и молодёжи в этот проект очень низкие. Исходя из данных Минобразования Чувашии, в Шумерле проживают 2150 жителей в возрасте 14-22 лет и только 336 из них, по состоянию на 16 ноября, оформили «Пушкинскую карту». Это чуть более 15 %. По республике средний процент участия – 50, то есть 55 тысяч из 105 тысяч подростков и молодежи уже получили на свой «культурный счет» по 3 тысячи рублей.



«Никто из директоров школ, педагогов русской, чувашской литературы не имеет права оставаться в стороне. Деньги были выделены правительством страны для того, чтобы наши дети были развитыми, образованными, чтобы они знали о тех коллекциях, о том богатом наследии, которое хранится в наших музеях. В Шумерле эта работа практически не сделана», — с сожалением констатировала Светлана Каликова. Из-за низкого числа оформивших карту в Шумерлю не могут приехать с гастролями крупные театры республики. А ведь в репертуаре театров есть постановки по произведениям, как раз изучаемым в рамках школьной программы, в практику вошли так называемые творческие лаборатории, когда после просмотра со зрителями работают педагоги совместно с режиссерами, сценаристами – обсуждают увиденное, учат молодежь анализировать, проводить параллели, размышлять. Многие спектакли в репертуарах театров Чувашии получили признание и высокие оценки на российском уровне, и «Пушкинская карта» — отличная возможность познакомить с этими шедеврами жителей провинции. Но увы, шумерлинцы сами себя лишают этой возможности, считает руководитель Минкультуры.



В завершение совещания Светлана Каликова рекомендовала активизировать кампанию по внедрению проекта в Шумерле, чтобы в последний месяц года и в следующем году разнообразить культурную жизнь молодых горожан. 29 ноября ход реализации «Пушкинской карты» в республике будет рассматриваться на планерке у Главы Чувашии.



Напомним, что каждому получателю «Пушкинской карты» на счет зачисляется 3 тысячи рублей в 2021 году, 5 тысяч рублей – в следующем. Потратить их можно только на приобретение билетов в те учреждения культуры по всей России, которые официально подключились к проекту. Оформить карту можно посредством портала госуслуг и в отделениях «Почта Банка».

Наталья Игнатьева.