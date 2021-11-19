«Литературную гостиную» посетили семьи

16 ноября городская детская библиотека-филиал им. С.Я. Маршака за круглым столом «Литературной гостиной» собрала шумерлинские семьи.

«Литературная гостиная» — проект, разработанный Союзом женщин Чувашии и Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР для подведения итогов Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Гостей мероприятия встретила директор библиотечной системы города Елена Каширина, ознакомила с выставкой «Великий подвиг в тылу…», на которой были представлены книги, брошюры о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А собранный богатый материал о трудовом подвиге наших земляков был представлен библиографической серией буклетов «Сурский оборонительный рубеж», подготовленной специалистами информационно-библиографического отдела городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги. Особое внимание было уделено изданию «Подвиг тружеников Чувашии», созданному авторским коллективом чувашских историков.



Председатель Совета женщин Шумерли Елена Голованова рассказала о трудовом подвиге шумерлинцев в годы Великой Отечественной войны, продемонстрировала фильм, рассказывающий о прошлых и современных страницах истории, связанных со строительством Сурского оборонительного рубежа, порекомендовала с семьями посетить музей под открытым небом на берегу Суры.

Вниманию участников «Литературной гостиной» педагог-организатор Е.А. Фомина представила «Музей-чемоданчик» – персональную экспозицию о строительстве оборонительного рубежа, которую составили педагоги ЦДТ.



Героические страницы тружеников тыла никого не оставили равнодушным. В ходе встречи были сделаны записи чтения воспоминаний участников строительства Сурского оборонительного рубежа, которые будут храниться в историко-краеведческом музее.



Председатель Совета женщин предложила гостям попробовать еду военных лет — морковный чай, ломтик хлеба с салом и луком, пареную тыкву.



В завершение участники «Литературной гостиной» сделали совместную фотографию на фоне стенда, посвященного Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Марина Ветликова.