К новым условиям адаптированы

Более месяца учреждения культуры республики работают в новых условиях: посетить библиотеки, клубы, театры, музеи, архивы, кинотеатры и концертные залы можно только по предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 (в электронном или распечатанном виде), либо справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус либо справки о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность. Ограничения касаются граждан 18-ти лет и старше.

Обязательны масочный режим и термометрия на входе. Меры были введены в связи с ростом заболеваемости на территории республики Указом Главы Чувашии № 166.

Как это работает на местах, мы попросили рассказать руководителей и сотрудников городских и районных учреждений культуры.

Раиса Самарина, директор Централизованной системы

библиотечного и архивного дела Шумерлинского района:

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики с 22 октября во всех библиотеках района и в муниципальном архиве действует новая система допуска пользователей. Для сканирования QR-кода сертификата вакцинации от COVID-19 в каждом учреждении в мобильном электронном устройстве установлено специальное приложение, настроить которое для наших сотрудников не составило труда. Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии создало удобный ресурс qr.cap.ru, где наше учреждение успешно прошло регистрацию, заполнив свои данные. Доступ к авторизации был дан буквально за несколько часов. Приложение очень удобно в пользовании — сканировать QR-коды совсем не сложно. Недавно приложение автоматически обновилось.

По всем интересующим вопросам мы имеем возможность позвонить на горячую линию и оперативно получить ответы.

Наши сотрудники в течение года частично перенесли эту инфекцию — кто-то легко, а кто-то с тяжелым поражением легких. В настоящее время практически все библиотекари и архивисты привиты (1 сотрудник менее полугода назад переболел и имеет медотвод). Первыми прививаться в начале лета стало старшее поколение, следом подтянулась и молодежь.

Каких-то трудностей, связанных с введением ограничений, мы не ощущаем. Единственное — массовые мероприятия стало проводить сложнее. В целом по району посещаемость библиотек несколько снизилась, но мы понимаем — жизни людей дороже, поэтому меры, установленные властями, нами будут соблюдаться неукоснительно. Главное, чтобы все вокруг понимали это, тогда и проблема уйдет в никуда.

Наталья Болтаевская, директор ДК «Восход»:

Поначалу, конечно, было несколько непривычно работать по новым требованиям, но мы быстро адаптировались и теперь никаких неудобств не испытываем.

В здание Дворца культуры пропускаем только по предъявлении сертификата о вакцинации или необходимых справок. В телефоне администраторов установлено специальное мобильное приложение по считыванию QR-кодов, так что никаких проблем нет.

Мы строго отслеживаем наличие QR-кодов или справок у взрослых участников клубных формирований и любительских объединений, а их у нас более сотни человек. Поверьте, ни один человек без сертификата или необходимых справок на занятия и репетиции не приходит. На сегодня, насколько мне известно, вакцинированы 80 % участников хора ветеранов и 100 % участников танцевальных коллективов.

Наши посетители — и зрители кинозала, и участники клубных формирований — осознают всю серьезность ситуации и к нововведениям относятся с пониманием. Взрослые, сопровождающие детей на кружки, не имеющие при себе необходимых документов, во внутрь Дворца культуры просто не заходят. С каким-либо их недовольством по этому поводу мы не сталкиваемся.

Прошли вакцинацию и все сотрудники ДК (за исключением одного — по медицинским показаниям), некоторые готовятся ревакцинироваться.

Ограничения по допуску, разумеется, касаются и массовых мероприятий. Не станет исключением и новогодний спектакль.

Лариса Федорова, заведующая отделом обслуживания городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги:

В условиях продолжающихся мер по недопущению распространения коронавируса Глава Чувашии Олег Николаев уделил пристальное внимание работе сферы культуры, назвав учреждения культуры, в том числе и библиотеки, «зоной особого внимания».

По нашему общему мнению, принятые меры весьма своевременные и правильные! В городских библиотеках все специалисты прошли вакцинацию. Мы бдительно относимся к своим совершеннолетним посетителям – ни один из них не может пройти дальше порога без предъявления QR-кода вакцинации или необходимой справки.

Меры безопасности мы соблюдаем неукоснительно — работаем с книгами и документами в одноразовых перчатках и одноразовых масках.

Книги, поступающие из книгохранения, считаются «условно чистыми». Библиотекари регулярно дезинфицируют руки и рабочие поверхности. Книги, принимаемые от читателей, считаются «условно заражёнными». Библиотекарь, работающий на абонементе, принимает книги и складывает их в ящики для транспортировки в карантинное затемненное помещение, где книги пробудут от 3 до 5 суток в условиях относительной влажности не более 55 % при температуре 16-18 ºС.

Из-за продолжающихся ограничительных мер и введенной системы посещений по QR-кодам количество посетителей и участников массовых мероприятий стало меньше. Но, несмотря на это, мы активно используем интернет-пространство, внедряем новые библиотечные услуги и инновационные формы массовой работы. Не устаем привлекать новых удаленных пользователей, предоставляя им комфортную возможность посещать наши библиотеки и становиться участниками культурно- просветительских мероприятий, не выходя из дома.

Лариса Михайлина, директор Информационно-ресурсного центра

культуры Шумерлинского района:

В каждом структурном подразделении ИРЦК Шумерлинского района, в которое входят 14 сельских Домов культуры и сельских клубов, установлены приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации от СOVID-19 «MARC QR Контролер».

Все посетители при входе предъявляют документ, удостоверяющий личность, и на выбор: либо сертификат о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом, либо справку о перенесенной в течение последних шести месяцев болезни, либо отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Справки могут быть предъявлены как в электронном, так и в распечатанном виде.

Все мероприятия в клубах, а также работа клубных формирований, проходят с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: заполняемость зрительного зала – не более 75 %, рассадка зрителей — с расстоянием не менее 1 м, использование средств защиты дыхательных путей, своевременная уборка помещений и т.д. Все учреждения оснащены бесконтактными термометрами, средствами для дезинфекции рук.

Эти меры помогают нам, хоть и в ограниченных условиях, предоставлять культурные услуги, не накладывая дополнительных ограничений по функционированию учреждений в целом.

В такой ситуации обеспечивать выполнение показателей количества и качества оказываемых учреждениями услуг стало очень сложным. Мы констатируем значительное сокращение числа посетителей клубно-досуговых учреждений, уменьшение количества платных услуг.

Но вместе с тем в сложившейся ситуации отмечаем и положительные моменты. Количество участий наших коллективов и исполнителей в различных фестивалях и конкурсах увеличилось, а итоги даже улучшились, так как больше половины всех конкурсов проходят в онлайн-формате. Так, например, ансамбль русской песни «Сударушка» Большеалгашинского сельского клуба неоднократно становился победителем и призером международных и всероссийских онлайн-конкурсов.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация диктует поиск новых форм работы. Клубно-досуговые учреждения сегодня используют все доступные возможности для того, чтобы продолжать действовать, работать и делать досуг населения района интересным и продуктивным.

Нами предпринимаются активные усилия по предоставлению альтернативных или дополнительных услуг с помощью цифровых платформ, включающих смену форматов традиционных мероприятий. Творческие работники района перевели предоставление своих услуг в онлайн-формат. До пандемии информация о проводимых в клубах мероприятиях размещалась только на официальных сайтах сельских поселений. Теперь же каждый сельский клуб создал странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», где любой пользователь имеет возможность посмотреть спектакль или концертную программу, поучаствовать онлайн в мастер-классе или флешмобе и т.д.

Сложнее работать с участниками клубных формирований и любительских объединений. Во многих творческих коллективах было введено дистанционное обучение. Дети и подростки хорошо владеют навыками работы с цифровыми технологиями, а с людьми старшего поколения работать в новых условиях стало непросто. Если для первых занятия проводились в онлайн — формате в основном на платформе Zoom, то для вторых функционирование клубных формирований пришлось ограничить и даже приостановить. Это наверняка для взрослых стало еще одним весомым поводом пройти вакцинацию и вернуться к нам. Например, так поступили участники народного фольклорного коллектива «Шанчак» Егоркинского СДК и вокальной группы саланчикского народного хора.

Все мероприятия мы проводим с соблюдением всех необходимых мер. Посетителям выдаются средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, используются кожные дезинфекторы, при входе посетителям измеряется температура бесконтактным термометром.

Мы понимаем, что в своих учреждениях несем ответственность за каждого посетителя. Поэтому сомневающихся в необходимости вакцинации в нашем коллективе не было и нет. На сегодняшний день все 28 специалистов сделали прививку. Первые привились еще в мае этого года, сейчас они готовятся к ревакцинации.

Мы, работники культуры, хотим, чтобы наши учреждения заработали, наконец, в обычном режиме, в полную силу.

Призываю всех сделать прививку! Только все вместе мы одержим победу над надоевшим вирусом.

Ольга Дмитриева.