Когда можно получить QR-код после вакцинации «Спутником Лайт»?

Такой вопрос все чаще задают в социальных сетях. Министерство здравоохранения Чувашской Республики поясняет, что сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки. Так же, как при вакцинации «Спутником V» или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента – обычно через 21 день.

Таким образом, никакой дискриминации нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита. При этом, если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших «Спутником Лайт», то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки.

Напомним, что согласно пункту 2.22 пследней версии временных методических рекомендаций Минздравом России, порядку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, «Спутник Лайт» используют для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19.