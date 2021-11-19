Информация признана запрещенной

В октябре Шумерлинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию, в том числе сведения о молодежных группах антиобщественной направленности, криминальной субкультуры «А.У.Е.» и других сходных течений. Было установлено, что на одном из сайтов размещалась информация, содержащая «воровские цитаты», в которых пропагандируется криминальная субкультура, раскрываются значения тюремных фраз, предлагается совершать преступления, употреблять алкогольную продукцию и т.д. Войти на сайт и ознакомиться с его содержанием мог любой человек, в том числе подросток, так как регистрация и пароль не требовались.



По итогам проверки прокуратура обратилась в Шумерлинский районный суд. Судом установлено, что данная информация, доступная неопределенному кругу лиц, побуждает к совершению действий, за которые предусмотрены административная и уголовная ответственность. Тем самым нарушаются публичные интересы Российской Федерации и право граждан на гарантированную Конституцией РФ жизнь в правовом государстве. Решением суда информация была признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.



Пресс-служба Шумерлинского районного суда.