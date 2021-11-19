Горожанам нужны парковки

Люди, слушавшие во второй половине 1980-х песню «Весёлых ребят» про автомобили, которые «буквально всё заполонили», даже представить себе не могли, насколько реальность века 21-го переплюнет прогноз музыкантов. Что говорить о крупных городах, мегаполисах, если даже в нашей Шумерле год от года всё больше дворов и газонов превращается в парковки.

Автомобилей у шумерлинцев становится больше, гаражей для их хранения в зонах жилой застройки – меньше, а городская уличная сеть, спланированная десятилетия назад, практически не дает возможностей для организации стоянок. Проблема особенно назрела в центре города, где расположены наиболее посещаемые гражданами учреждения.



Поэтому неудивительно, что добрую половину пунктов повестки заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Шумерле 17 ноября заняли вопросы, связанные с автопарковками.



В частности, в комиссию поступили обращения от жителей города в отношении территории у Шумерлинского ММЦ и жилого дома № 13 по ул. Щербакова, а также от руководства школы № 1 и МО МВД «Шумерлинский». Если в первых двух случаях обратившиеся просят организовать парковки, то в двух последних, наоборот, — оградить от чрезмерных стоянок авто, то есть организовать парковку только для транспорта сотрудников и школьных автобусов (в случае со школой) и запретить посредством установки знака стоянку в непосредственной близости к административному зданию (межмуниципальный отдел).



Члены комиссии единодушно проголосовали за удовлетворение обращения об организации парковочных мест для автомобилей сотрудников перед территорией школы и об установке знака, запрещающего движение при въезде к территории школы. Варианты того, как это можно быстро и с минимумом затрат реализовать на практике, будут прорабатываться. А по стоянке у здания отдела полиции было предложено сначала провести мониторинг, прежде чем принимать решение об установке знака. На текущей неделе также будут на местах рассмотрены вопросы организации парковок у Шумерлинского ММЦ и по ул. Щербакова.



Еще несколько рассмотренных на заседании обращений касались организации пассажирских перевозок: жители предложили открыть новый маршрут городского общественного транспорта от магазина «Околица» через улицы Лермонтова, Заводскую, мимо ярмарки «Центральная», через Чайковского, Кирова на Матросова; организовать проезд школьного автобуса по дороге в сторону пос. Мыслец; продолжить маршрут от ул. Кутузова на Радищева и запретить движение большегрузов по Кутузова. Выслушав мнения и доводы, в том числе перевозчика и ОГИБДД, комиссия вынесла отрицательное решение по новому маршруту, по школьному маршруту – решение об обращении в администрацию Шумерлинского района с целью приведения дороги в нормативное состояние и по залинейной части города – поддержать и направить необходимую документацию в ОГИБДД на согласование. По этому вопросу проблем быть не должно, так как дорожное полотно на улицах Кутузова-Радищева отремонтировано, предусмотрена разворотная площадка для автобусов, зона посадки-высадки пассажиров, установлены дорожные знаки. Движение большегрузов будет ограничено.



В ходе заседания принято решение обустроить вновь пешеходный переход между зданием Чайковского,1 и центральной площадью. В настоящее время он здесь неофициальный, водители и пешеходы «саморегулируются» по привычке, а станет по ГОСТу, с «зеброй» и знаками. Также была заслушана информация начальника ОГИБДД о ситуации на дорогах Шумерли за 10 месяцев. Зафиксировано 13 ДТП с пострадавшими (ранены 18 человек), погибших нет. По видам происшествий лидируют столкновения – 11 случаев, наездов на пешеходов совершено 3, на велосипедистов тоже 3. С участием детей произошло 2 ДТП, из них одно – по вине детей. По вине нетрезвого водителя зафиксировано 1 ДТП. В целом, по словам правоохранителя, ситуация на городских улицах стабильная, по некоторым позициям есть небольшой позитивный сдвиг по сравнению с прошлогодним периодом. На вопрос членов комиссии об очагах совершения ДТП начальник ОГИБДД назвал лишь один перекресток – улиц Щербакова и Октябрьской, что вызвало определенное недоумение: там и полотно отремонтировано, и дорожные знаки установлены, и новая система светофорных объектов. Ранее таким очагом был перекресток Дзержинского-Октябрьской, но после обустройства он таковым быть перестал.

Наталья Владимирова.