Гимназистка – победительница «Большой перемены»!

В МДЦ «Артек» подведены итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена». Более 2,5 млн школьников и студентов со всей страны приняли в нем участие, в финал прошли 1500 старшеклассников со всей России. В том числе 15 школьников из Чувашии, и только пятеро стали победителями и обладателями главных премий: чебоксарцы Майя Дмитриева, Игорь Александров и Яна Семенова, ученица Комсомольской школы № 2 Александра Салмина и шумерлинка из гимназии № 8 Кристина Петякова.
Победители конкурса, заканчивающие 11-й класс, получили президентский грант в размере 1 млн рублей для того, чтобы дальше обучаться в высших учебных заведениях. ученикам 9-10 классов выделяется по 200 тыс. рублей на реализацию их проектов.
Гимназия № 8 гордится одиннадцатиклассницей Кристиной Петяковой. Она лидер гражданского направления Российского движения школьников, волонтер. Девушка успешно прошла все испытания от дистанционного отборочного тура до финала, показала своё мастерство в направлении «Делай добро!».
- «Большая перемена» — место, где твоим талантам есть место, — поделилась своими впечатлениями победительница. — Для меня все началось в июне 2021 года. Это был очень долгий путь. Но больше всего я стремилась попасть именно в «Артек». Была неимоверно рада тому, что прошла в финал. На решении кейса у нас присутствовало волнение, но благодаря совместному делу мы с ним справились. Было безумно приятно работать с людьми, которые нацелены на наилучший результат. И у нас все получилось. Партнеры «Большой перемены» на протяжении всех дней проводили много интереснейших мастер-классов, было множество тематических палаток, где была возможность заняться всем, чем хочется. Но главное — награждение победителей, одним из которых стала я. Сказать, что счастлива, ничего не сказать! Хочу выразить благодарность всем тем, кто был со мной на протяжении этого долгого пути и поддерживал меня».
Л. Бочарова, наставник.
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