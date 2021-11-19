Гимназистка – победительница «Большой перемены»!

В МДЦ «Артек» подведены итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена». Более 2,5 млн школьников и студентов со всей страны приняли в нем участие, в финал прошли 1500 старшеклассников со всей России. В том числе 15 школьников из Чувашии, и только пятеро стали победителями и обладателями главных премий: чебоксарцы Майя Дмитриева, Игорь Александров и Яна Семенова, ученица Комсомольской школы № 2 Александра Салмина и шумерлинка из гимназии № 8 Кристина Петякова.

Победители конкурса, заканчивающие 11-й класс, получили президентский грант в размере 1 млн рублей для того, чтобы дальше обучаться в высших учебных заведениях. ученикам 9-10 классов выделяется по 200 тыс. рублей на реализацию их проектов.

Гимназия № 8 гордится одиннадцатиклассницей Кристиной Петяковой. Она лидер гражданского направления Российского движения школьников, волонтер. Девушка успешно прошла все испытания от дистанционного отборочного тура до финала, показала своё мастерство в направлении «Делай добро!».