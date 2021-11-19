19 Ноя

В Шумерлинском ММЦ откроют онкоцентр

11 ноября состоялись публичные слушания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

По данным Минфина Чувашии, в бюджете заложено финансирование мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения, повышению доступности лекарственного обеспечения для отдельных категорий граждан, предотвращению преждевременной смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания и т.д. 


В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет закуплено медицинское оборудование для первичных сосудистых отделений и Республиканского клинического онкологического диспансера. Будет организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.


Источник: cap.ru.

Автор записи: anna

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