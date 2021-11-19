В Шумерле состоялась республиканская историческая реконструкция

Сегодня, 19 ноября, на шумерлинской земле состоялась Республиканская историческая реконструкция «Воспоминания нетленны… — Ожившие картины зимы 1941 года». Мероприятие было посвящено 80-летию начала строительства Сурского оборонительного рубежа.

Время словно вернулось вспять… Землянки, окопы, лопаты и ломы, строители рубежа, одетые в одежду тех времен, – все это позволило прочувствовать, в каких условиях работали тогда женщины и подростки, перед которыми была поставлена огромная задача.

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод были возведены за рекордные 45 дней, в работе участвовало до 100 тысяч человек ежедневно. В случае прорыва обороны Москвы эти приспособления должны были задержать врага на подступах к Казани.

В музей под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж» сегодня приехали гости со всей республики — представители организаций, внесших вклад в проведение реконструкции, руководители и члены поисковых клубов и отрядов Чебоксар, Вурнарского, Ибресинского, Порецкого, Шемуршинского, Янтиковского районов. Наиболее многочисленными, конечно же, были шумерлинцы — учащиеся школ города, большинство из которых тоже члены поисковых отрядов, политехнического техникума и воспитанники Центра детского творчества. Участники прекрасно вжились в роль городских и сельских жителей — строителей рубежа, а транспаранты и растяжки с патриотическими лозунгами помогали создавать особую атмосферу тех лет.

Реконструкция состояла из двух частей: первая проходила в музее под открытым небом. У собравшихся была возможность не только принять участие в театрализованном действии, но и совершить экскурсию по локациям музея, таким как изготовление сувениров, знакомство с телефонами военных лет, завязывание ленты с именем и увековечивание памяти строителей Сурского рубежа, исторический экскурс, мастер-класс по разведению костра в походных условиях, представление новой локации музея под открытым небом «Минометный полукапонир (щель-укрытие)».

В ходе мероприятия ребята не просто прониклись атмосферой тех лет и прочувствовали подвиг обычных тружеников, возводивших Сурский оборонительный рубеж в суровых условиях зимы 41-го года, но и успели завести новые знакомства, с удовольствием фотографировались на память. Вторая часть реконструкции представляла собой шествие колонной — строители рубежа возвращались с работы. В завершение всех ожидала солдатская каша.

Организаторами реконструкции выступили учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД», отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли, Центр детского творчества» и школа № 3. Соорганизаторами также стали межрегиональная общественная организация выходцев из Чувашии — Товарищество офицеров «Сыны Отечества», Совет ветеранов города Шумерли и Шумерлинского отделения союза краеведов, Шумерлинское городское отделение Союза женщин Чувашии.

Т. Александрова.