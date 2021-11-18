Успех шумерлинских дартсменов на Чемпионате России

13 — 17 ноября в г. Челябинск прошел Чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дартс. Спортсмены МБУ ДО «Центр детского творчества» города Шумерля Павлов Евгений и Легошин Сергей представляли Чувашскую Республику.

Легошин Сергей стал победителем в четырех видах программы, это «Большой раунд», «Крикет», «Сектор 20» и «501». В парной игре «501» Сергей и Евгений заняли 2 место.

За подготовку победителя Чемпионата России дипломом «Лучший тренер» награжден Павлов Евгений.

Поздравляем Евгения и Сергея с отличным выступлением и желаем дальнейших спортивных побед!

Администрация г. Шумерли.