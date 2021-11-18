В Чувашском кадетском корпусе приняли присягу

В Чувашском кадетском корпусе с 11 по 12 ноября проходили мероприятия военно-патриотическое направленности. Состоялся торжественный день принятия кадетской присяги и научно-практическая конференция «Традиции служения Отечеству».

День начался с традиционного построения кадетского корпуса, выноса знамени, далее кадеты произнесли клятву. Клятва кадета — это слова чести. Каждый из вчерашних воспитанников будет соблюдать устав кадетского корпуса, беспрекословно подчиняться командирам и начальникам, уважать своих товарищей, учиться на «отлично», будет с гордостью служить своей Родине.

А после, кадеты приступили к одной из составляющих элементов жизни в кадетском корпусе-это занятие наукой. Прошла научно-практическая конференция.

Основными направлениями которой стали:

1) Выдающиеся земляки Чувашской Республики;

2) Традиции преемственности поколений и самоотверженного служения Отечеству;

3) Образовательные предметы на службе Отечеству.

В различных секциях кадеты представили свои работы, ответили на многочисленные вопросы жюри и товарищей и, по их собственным словам, получили большое удовольствие, ощутив себя пусть небольшими, но настоящими исследователями. А опыт публичных выступлений позволит в дальнейшем без преград принимать участие в подобных мероприятиях.