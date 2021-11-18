Вышитая карта Чувашии обретает задуманный облик

Чувашский национальный музей завершает работу над вышитой картой республики. В День чувашской вышивки она будет торжественно презентована. Проект «Вышитая Чувашия» музей реализует совместно с вышивальщицами республики и Фирмой художественных промыслов «Паха тĕрĕ».

В 2020 году Глава Чувашии выступил с важными для развития народного искусства инициативами – о Дне чувашской вышивки, о создании Национальной школы чувашской вышивки, о народной акции «Сурпан Пĕрле». Логичным продолжением последней в 2021 году стал проект «Вышитая Чувашия».

«Примером для нас стала первая вышитая карта Чувашской АССР. Она была создана в 1937 году к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и хранится в Музее чувашской вышивки. Тогда над этой картой в течение года работали мастерицы Альгешевской фабрики «Паха тĕрĕ». В 2021 году вышитую Чувашию создавали вышивальщицы во всех районах республики. Среди них сотрудники музеев, домов культуры, библиотек, преподаватели, учителя, студенты, школьники. Все они показали высочайший класс мастерства», – рассказывает министр культуры Чувашской Республики Светлана Каликова.

Почти три месяца вышивальщицы трудились над своими фрагментами. Сейчас в единое полотно их соединяют мастера фирмы художественных промыслов «Паха тĕрĕ», работа близится к завершению. 26 ноября в Театре оперы и балета на торжественном мероприятии, посвященном Дню чувашской вышивки состоится презентация карты.

Минкультуры Чувашии.