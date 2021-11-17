В ближайшую пятницу в Чувашии пройдет День правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. В этот день во всех городах и районах республики будут организованы мероприятия по правовому просвещению детей и их родителей, в том числе обучающие семинары, лекции, круглые столы. Будут развернуты пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.



В Приемной Президента РФ в Чувашии уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике А.Н. Федоровой, начальником Управления Минюста России по Чувашской Республике О.Н. Никоновой совместно с представителями адвокатского и нотариального сообществ, республиканского отделения Ассоциации юристов России будет осуществляться прием граждан по вопросам, связанным с защитой прав, свобод и интересов детей.



Прием будетвестись по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, с 13.00 до 15.00 (МФЦ г. Чебоксары). Предварительно можно записаться по телефону (8352) 62-43-44.