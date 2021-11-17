С цепи сорвались

Чебоксарец пожаловался в соцсетях на упавшие качели на Московской набережной. Пары слов оказалось достаточно, чтобы администрация города оперативно приняла меры, сообщают в Центре управления регионом Чувашии.

Качели обещали починить в двухнедельный срок, но работы провели даже быстрее, обращают внимание в ЦУР.

Вопросы преображения, ремонта и уборки общественных пространств, детских площадок и дворовых территорий входят в ТОП-3 наиболее обсуждаемых населением в соцсетях тем. Всего с лета Центр управления регионом зафиксировал 621 обращение этой тематики.

Напомним, ранее ЦУР Чувашии проводил социологическое исследование об отношении населения к проводимому в регионе благоустройству. Его итоги показали: 83% респондентов удовлетворены качеством проведенных в республике в прошлом году работ по благоустройству территорий.