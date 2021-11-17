Студенты Чувашской Республики вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В общей сложности в них приняло участие 10 000 студентов. В финал конкурса вышла 1 000 человек из 76 регионов России, в их числе четыре представителя Чувашской Республики. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего Хода».

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» прошли во всех федеральных округах страны. Их принимали Томская (СФО), Калининградская (СЗФО), Ростовская (ЮФО), Белгородская (ЦФО) и Челябинская области (УФО), Республика Татарстан (ПФО), Ставропольский (СКФО), Хабаровский и Приморский края (ДФО). В общей сложности окружные полуфиналы собрали 10 000 человек.

«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. “Твой Ход” старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна, кроме того участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

На полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая 1 000 ребят, набравшая наибольшее количество баллов, получила путевки в финал. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

«“Твой Ход” – это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год “Твой Ход” стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретится 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

На финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» в Сочи отправятся студенты из 76 регионов России, в их числе четыре представителя Чувашской Республики. Это Евгений Судаков, Анжелика Васильева, Артем Дютин из Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова и Алексей Федотов из Чебоксарского института (филиал) Московского политехнического университета.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27-29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский

профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.