Минтранс Чувашии стал быстрее отвечать на обращения граждан

Благодаря совместной работе Минтранса Чувашии и Центра управления регионом, сроки рассмотрения отдельных категорий обращений удалось сократить с 30 до 14 дней.

Так, предложения по изменению или отмене маршрута, по корректировке класса и количества автобусов, а также пожелания по плану ремонта дорог должны рассматриваться до 25 дней.

Обращения, сообщающие о несоблюдении графика движения общественного транспорта до 21 дня. Столько же времени даётся на рассмотрение обращений, касающихся ям и неровностей на дорогах.

А вот жалобы на снежные заносы на дорогах или тротуарах должны оперативно решаться в срок до двух недель.



«Мы знаем, что вопросы граждан, касающиеся состояния дорог и работы транспорта, регулярно возглавляют ТОП обращений. И зачастую люди хотят получить ответы не через месяц, а гораздо быстрее. Поэтому мы совместно с Минтрансом Чувашии пересмотрели сроки рассмотрения обращений по различным тематикам. А такая «обратная связь» позволяет решать вопросы обращающихся граждан в оперативном порядке», — отметил методолог Центра управления регионом Чувашской Республики Андрей Никифоров.