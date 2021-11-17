В Шумерлинской межрайпрокуратуре состоится прием граждан по вопросам соблюдения прав детей

Шумерлинским межрайонным прокурором Серебряковым Е.А. 19 ноября с 9 до 13 часов в здании межрайонной прокуратуры (г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 23) будет проведен прием граждан по вопросам соблюдения прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(83536)2-33-61.



Кроме того, межрайонной прокуратурой с 17 по 19 ноября с 9 до 18 часов проводится горячая телефонная линия по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей. Об имеющихся фактах нарушений прав несовершеннолетних жителей Шумерли и Шумерлинского района на образование, получение мер социальной поддержки, защиту имущественных, жилищных прав и по иным вопросам можно сообщить по телефонам: 8 (83536) 2-33-61, 2-03-59.