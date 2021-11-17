В Чувашии простимулируют развитие детского туризма

Чувашия примет участие в пилотном проекте субсидирования развития туризма для детей школьного возраста. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Чтобы простимулировать путешествия по туристическим маршрутам, на каждого ребенка запланировано выделить порядка 7000 рублей. Всего намерены поддержать 3 тысячи школьников, льготы предусмотрены только для учащихся 5-9 классов.

Дети смогут отправиться в любой регион. Сейчас ведется отбор туроператоров, которые смогут предложить юным путешественникам готовую программу и сервис. Развитие детского туризма за круглым столом с представителями бизнеса обсудил руководить Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты, включающие оказание услуг по проживанию, питанию, трансферу, проведению экскурсий и мастер-классов. Можно будет во время выходных съездить в другие регионы. Ну, и родители еще получат хорошую скидку на то, чтобы ребенок отдохнул. Почти 60% средств можно будет компенсировать за счет государства», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

13-ый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» запущен в этом году. Жители регионов смогли воспользоваться кешбэком на путешествие и отдых детей в оздоровительных лагерях. Всего за 4 смены 2021 года было реализовано 13 975 путёвок, родителям возвращено порядка 23 миллионов рублей.

Минэкономразвития Чувашии.