Шумерля получила паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг

Такой документ готовности системы теплообеспечения город не получал с 2016 года. Паспорт является официальным свидетельством успешной подготовки к осенне-зимнему периоду, в чем задействованы руководство администрации, предприятия жилищно-коммунального комплекса.

«Администрацией, теплоснабжающими и другими ресурсными предприятиями, управляющими компаниями была проделана большая работа, чтобы подготовиться к началу отопительного периода, добиться надежности систем тепло- и водоснабжения. Прошлый отопительный сезон мы прошли без серьезных аварий и происшествий и приложили максимум усилий, чтобы благополучно перезимовать и в этом году», — отметила заместитель главы администрации Альбина Ксенофонтова.

«Стоит отметить, что до идеального состояния тепловому хозяйству достаточно далеко, но необходимый минимум для получения паспорта готовности мы выполнили, что само по себе достаточно трудновыполнимое условие, учитывая сегодняшнее состояние теплового хозяйство города. И я искренне благодарю начальника управления Альбину Ксенофонтову, директора МУП ШПТиВ Андрея Агакова, нач. отдела ЖКХ Татьяну Маркину за большую работу, проделанную в этом направлении и достойный итоговый результат», — оценил глава администрации Валерий Шигашев произошедшее событие.

Администрация г. Шумерли.