Жителям Чувашии предлагают принять участие в Всероссийском конкурсе #СдалГТО

Открыт прием заявок на Всероссийский онлайн-конкурс «СдалГТО», главная задача которого — популяризация спорта, здорового образа жизни по средствам сдачи нормативов ГТО.

Конкурс проводится Фондом поддержки молодежных инициатив «Успех» при поддержке ПАО «СИБУР холдинг» в рамках программы социальных инвестиций «Формула Хороших Дел».

Для участия в конкурсе необходимо разместить пост в социальной сети Instagram по теме одной из четырех номинаций, указав в тексте необходимые хэштэги:

«СдалГТО» — фотографии и истории участия в сдаче нормативов ГТО.

В тексте публикации участники могут рассказать о том, как проходила сдача норм ГТО, своих результатах, что подтолкнуло их к участию и какой опыт они приобрели во время подготовки и сдачи нормативов;

Хэштэги: #СдалГТО #ФормулаХорошихДел

В тексте публикации участники могут рассказать о том, как проходила сдача норм ГТО, своих результатах, что подтолкнуло их к участию и какой опыт они приобрели во время подготовки и сдачи нормативов; Хэштэги: #СдалГТО #ФормулаХорошихДел «вСпортеВсюЖизнь» — фотографии и истории участия в любых спортивных мероприятиях, а также пропаганда здорового образа жизни.

В данной номинации принимаются публикации, в которых можно рассказать не только о своем опыте сдачи норм ГТО, но и об опыте участия в других спортивных мероприятиях. В тексте публикации участники могут рассказать о своем спортивном опыте или спортивной карьере, своих победах и поражениях, плюсах ведения здорового образа жизни и важности регулярных тренировок;

Хэштэги: #СдалГТО #ФормулаХорошихДел #вСпортеВсюЖизнь

В данной номинации принимаются публикации, в которых можно рассказать не только о своем опыте сдачи норм ГТО, но и об опыте участия в других спортивных мероприятиях. В тексте публикации участники могут рассказать о своем спортивном опыте или спортивной карьере, своих победах и поражениях, плюсах ведения здорового образа жизни и важности регулярных тренировок; Хэштэги: #СдалГТО #ФормулаХорошихДел #вСпортеВсюЖизнь «ПервыеШаги» — кадры и истории о начале спортивного пути.

Участники этой номинации могут разместить публикации, в которых расскажут о своем первом опыте в спорте, например, получении в школе знака «Отличник физической культуры и спорта». Участники также могут рассказать об иных спортивных мероприятиях, опыт участия в которых для них стал первым.

Хэштэги: #СдалГТО #ФормулаХорошихДел #ПервыеШаги

Критериями оценок публикаций будут служить творческий подход, оригинальность идеи, информативность, качество и эстетичность выполнения работы, ее социально-агитационная направленность. Профили участников должны быть открыты для публичного просмотра в течение всего срока проведения Конкурса.

В каждой номинации будут определены по три победителя, которые получат ценные призы. Разместить свой пост для участия в конкурсе необходимо до 1 декабря 2021 года. Результаты будут объявлены на страницах проекта «ГТО Двор» в Instagram и ВКонтакте 15 декабря 2021 года.

«Вовлечение в подготовку и выполнение нормативов ГТО является одной из целей реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». За 3 года реализации национального проекта в Чувашской Республике при муниципальных центрах тестирования созданы 16 малых спортивных площадок ГТО. Сегодня эти площадки активно используются для сдачи нормативов комплекса, а также доступны жителям республики для занятий спортом и активного отдыха», — отмечает министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Источник: cspgto21.rchuv.ru.