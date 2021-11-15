Чувашия в лидерах по количеству переписавшихся онлайн

В Чувашии начали подводить предварительные итоги переписи. Первые результаты показали, что многие жители республики предпочитали отвечать на вопросы на портале Госуслуг. Это новшество Всероссийского анкетирования.

Чувашия вышла на 11 место в стране и 2 среди регионов ПФО по активности прохождения переписи онлайн. Точные цифры еще предстоит подсчитать, началась сверка данных.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрия Краснова, который курировал подготовку к переписи, анкетирование жителей региона прошло без сбоев. Портал Государственных услуг справился с возросшей нагрузкой. Наибольший процент переписавшихся в Красночетайском, Порецком, Шумерлинском, Яльчикском, Шемуршинском районах.

«Задача переписи – собрать корректные и объективные данные. Это поможет планировать и более адресно подходить к реализации государственных программ на конкретной территории. Также необходимы результаты переписи для бизнеса, который будет учитывать данные для строительства жилья, предприятий, объектов торговли. Предварительные итоги переписи будет известный в апреле 2022 года», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Краснов.

Участникам переписи было необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих — про возраст, пол, образование, семейный статус, язык, с кем проживают и ведут свое домохозяйство. В анкете уточнялось, как далеко от дома находится работа: в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе. Добавились вопросы по источникам доходов граждан без указания их размера.

Отдельный блок из 10 вопросов касался жилищных условий: подведен ли газ к частному дому, уточнялось количество комнат и общая площадь квартиры.

Окончательные итоги переписи будут подведены к концу 2022 года.

Минэкономразвития Чувашии.