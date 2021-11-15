Детский сад в Ибресях начал принимать детей

Этого события ждали родители малышей из поселка Ибреси и ближайших деревень района. Центр управления регионом Чувашии в октябре зафиксировал ряд обращений в соцсетях с вопросом, когда детский сад снова начнёт принимать детей.

Обращения были направлены в администрацию Ибресинского района. Там сообщили, что летом в детском саду «Радуга» начался ремонт. До 30 сентября рабочие должны были привести в порядок территорию вокруг дошкольного учреждения.

Строители обновили асфальт, уложили брусчатку. Кроме этого, провели озеленение, высадили кустарники.

Как сообщили в администрации детского сада, специалистам ещё предстоит завершить монтаж системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы.

Отметим, что в детском саду начали принимать детей с 10 ноября. На сегодняшний момент его посещают 109 дошкольников.