Глава Чувашии Олег Николаев поздравляет с Днём призывника

Дорогие призывники, будущие защитники Отечества!

Поздравляю вас с праздником – Всероссийским днем призывника!

В нашей стране готовность встать на защиту Отечества всегда высоко ценилась, служба в армии для каждого мужчины являлась делом чести и священным долгом.

Мы гордимся мощью Вооруженных сил России, боевыми заслугами наших воинов, их доблестью и мужеством.

Ежегодно тысячи призывников Чувашской Республики пополняют ряды войск Вооруженных сил, вносят вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и защиту его национальных интересов.

Уважаемые призывники!

Убежден, что вы достойно будете нести звание защитников Отечества, продолжая и приумножая славные традиции своих отцов и дедов. Желаю вам с честью выполнить воинский долг и всегда оставаться надежной опорой для любимой России.

Глава Чувашской Республики О. Николаев.