Где подтвердить учетную запись на ЕПГУ помимо МФЦ?

Многофункциональные центры, действующие в Чувашии уже более 10 лет, для многих граждан стали настоящим спасением. Здесь квалифицированные специалисты оказывают помощь по целому ряду вопросов, начиная от регистрации имущества и заканчивая выдачей разрешения на строительство.

С введением в Чувашии системы QR-кодов граждане направились в МФЦ за помощью в регистрации на Едином портале госуслуг и подтверждении учетной записи, чтобы после получить QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19. В основном это пожилые люди, пенсионеры, у которых нет навыка пользования электронными ресурсами.

В результате, в октябре 2021 года во всех офисах МФЦ Чувашии было оказано более 20 тысяч услуг по регистрации, подтверждению личности, восстановлению доступа граждан в ЕСИА, а также по распечатке сертификата о вакцинации. С 1 по 10 ноября таких услуг оказано уже более 6,6 тысяч. И всё это услуги, которые можно получить самостоятельно без обращения в МФЦ, потратив не более 5 минут на сайте Госуслуг или в мобильном приложении. И здесь неоценимую помощь пожилым людям могут оказать их родные и близкие: вместе пройти регистрацию на ЕПГУ, скачать QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19 и распечатать его для дальнейшего предъявления в соответствующих учреждениях. Таким образом пожилым людям, которые и без того находятся в группе риска, не придется посещать общественные места и подвергаться опасности заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, что для подтверждения учетной записи на ЕПГУ имеется несколько способов. Помимо МФЦ это можно сделать в центрах обслуживания. Их в Чувашии насчитывается около 140. Это и центры оказания мер социальной поддержки населению, и отделения Пенсионного фонда России, и отделы ЗАГС… Все центры обслуживания, а также их адреса, контактные телефоны и графики работы имеются на интерактивной карте. При посещении их обязательно необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Верифицировать свою учетную запись на ЕПГУ возможно онлайн, не выходя из дома. Сделать это могут клиенты целого ряда банков. Подробные инструкции можно найти по ссылкам:

Кроме того, подтверждение учетной записи возможно с помощью электронной подписи, а также заказным письмом через Почту России.

Берегите себя и своих близких!

Минцифры Чувашии.