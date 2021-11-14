Гражданам компенсируют часть затрат на приобретение газового оборудования

Соответствующий Указ «Об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2021 и 2022 годах» подписан Главой Чувашии.



Документом предусматривается предоставление компенсации части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа для целей газификации индивидуальных жилых домов следующим категориям граждан: инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи; малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане; ветераны труда и ветераны труда Чувашской Республики; труженики тыла; граждане, которым присвоен статус «дети войны». Как отмечается в указе, получателями поддержки смогут стать только те граждане, которые являются собственниками данных домовладений и не имеющие другого жилья.



По предварительным расчетам Минтруда и Минстроя Чувашии, данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 170 домовладений из поданных на текущий момент свыше 2,7 тыс. заявок, прием которых продолжится до конца действия программы в 2022 году.

Порядок предоставления выплат будет разработан Минтрудом Чувашии к 1 декабря.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.