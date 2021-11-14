Безработные смогут получить субсидию на открытие собственного дела

Размер субсидии составит 8 МРОТ (97 тыс. рублей) и 11 МРОТ (порядка 133 тыс. рублей) для инвалидов, признанных в установленном порядке безработными. Всего на эти цели планируется предусмотреть 3,9 млн рублей.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 января 2012 г. №3 «Об утверждении правил, порядков и условий предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на мероприятия по содействию занятости населения». Согласно принятому документу с 2022 года по программе содействия занятости населения безработные граждане, которые откроют собственное дело в качестве самозанятого, смогут получить единовременную финансовую помощь. Ранее получить такую субсидию могли только зарегистрированные начинающие предприниматели.



Получить субсидию на открытие собственного дела смогут граждане, зарегистрированные в качестве безработных и подавшие заявку с приложением необходимого пакета документов в Центр занятости населения по месту регистрации. Будущий самозанятый будет приглашен на специально созданную комиссию в центр занятости по месту регистрации, где представит свой бизнес-план.



«Новая возможность соответствует современным тенденциям и увеличит количество людей, готовых открыть собственное дело. Это следует из нашего опыта оказания помощи в рамках другой формы поддержки. Ранее, когда в республике разрешили получать субсидию на основании социального контракта малоимущим гражданам, которые решили осуществлять свою деятельность в форме самозанятости, мы наблюдали рост желающих людей развивать собственное дело в сфере услуг: от смм-продвижения бизнеса до пассажирских перевозок», – отметила министр труда Чувашии Алена Елизарова.



Предоставление единовременной финансовой помощи осуществляется при соблюдении следующих условий: достижение 18-летнего возраста; изъявление желания заняться предпринимательской деятельностью; представление бизнес-плана или технико-экономического обоснования по выбранному виду деятельности; государственная регистрация применения физическим лицом специального налогового режима; завершение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению отдела (для безработного гражданина, прошедшего профессиональное обучение).

Минтруд Чувашии.