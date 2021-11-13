Проверяйте достоверность информации!

«ФССП России уведомляет Вас о задолженности и во избежание блокировки банковских карт предлагает погасить долг сегодня…» Сообщения подобного содержания могут получить жители Чувашии.

Если гражданин, не проверив информацию, переведет по указанному номеру карты требуемую сумму, то потом может не удивляться, что со счета спишется в несколько раз больше средств, чем было указано. Также на телефон может прийти сообщение со ссылкой, по которой гражданину предложат вернуть переплату. Все это — действия мошенников.



Одним из критериев мошенничества является тот факт, что судебные приставы не рассылают ссылки на платежные системы и не принимают платежи на банковские карты. Если долг по исполнительному производству все-таки существует, оплатить его нужно и можно безопасными способами: на портале госуслуг, посредством терминала в отделении судебных приставов, а также в банках по квитанции, которую можно скачать на сайте УФССП России по Чувашской Республике.



Источником достоверной информации об исполнительных производствах являются только бесплатные электронные сервисы службы судебных приставов: «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, «личный кабинет» на едином портале госуслуг, мобильное приложение «ФССП России». Также информацию о наличии или отсутствии задолженности можно получить в многофункциональных центрах и по телефону горячей линии Управления 8 (8352) 30-62-50.



УФССП России по Чувашии.