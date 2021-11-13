Правительство продлило сроки лотереи для вакцинированных

Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, определяет победителей. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.



Для получения информации о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на едином портале госуслуг. Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о призе. После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счёт победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.



Источник: government.ru.