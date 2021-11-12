Шумерлинец стал победителем первого Всероссийского смотра-конкурса МЧС России

В конкурсной номинации «Лучший добровольный пожарный» участникам предстояло показать теоретические и практические знания. Зачет по теоретической подготовке включал тестирование по таким дисциплинам, как охрана труда, тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (пожарная тактика), пожарная и аварийно-спасательная техника, противопожарное водоснабжение и связь, первая помощь пострадавшим. В практической части участники должны были надеть на время боевую одежду пожарного и пройти полосу препятствий, а именно оказать первую помощь пострадавшему, собрать и проложить рукавную линию со стволом от пожарного автомобиля с выдвижением к финишу дистанции на позицию ствольщика.

После прохождения всех этапов всероссийского конкурса победу в номинации одержал житель Шумерлинского района Александр Шлифанов — член добровольной пожарной команды села Ходары и Всероссийского добровольного пожарного общества.



ДПК Ходарского сельского поселения начала свою деятельность с 5 декабря 2013 года, охватив территории пяти сельских поселений Шумерлинского района с населением более 3 тысяч человек. В арсенале ДПК две пожарные автоцистерны, снаряжение, «боёвка». Команда выезжает на пожары как в зоне своего прикрытия, так и в Вурнарский, Аликовский районы, где совместно с профессионалами борется с огнем, спасая жизнь людей и имущество.



ДПК ежегодно принимает активное участие в смотрах-конкурсах на звание лучшего подразделения ДПО Чувашской Республики. В 2018, 2019, 2020 годах ходарские добровольные пожарные занимали первые места по Чувашской Республике. Александр Шлифанов в 2018 году в составе команды республики принимал участие в межрегиональных соревнованиях «Лучшая добровольная пожарная команда Центрального федерального округа» и занял там 2 место.



Источник: ГКЧС Чувашии.

От редакции

Журналисты газеты встречались с Александром Шлифановым в преддверии Дня защитника Отечества. Материал о нашем замечательном земляке был опубликован в номере от 19.02.2021 года.