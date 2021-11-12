Санитарная авиация вновь пришла на помощь

В полдень, 9 ноября, на автодороге при въезде в Шумерлю на участке пересечения с автодорогой «Сура» произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек, в том числе ребенок. Двое пострадавших отделались легкими ушибами, им оказана амбулаторная медицинская помощь. Еще двое получили травмы средней степени тяжести: один пациент лежит в травматологическом отделении Шумерлинского ММЦ, другой находится под наблюдением врачей реанимационного отделения.



Так как стационарная медицинская помощь детям по профилю «травматология» в Шумерле не оказывается, ребенок в тяжелом состоянии был доставлен на лечение в Республиканскую детскую клиническую больницу. Но больше всего не повезло его маме. 10 ноября, после стабилизации ее состояния врачами Шумерлинского медицинского центра, на вертолете санитарной авиации пациентку отправили в Республиканскую клиническую больницу.



Источник: Шумерлинский ММЦ.