Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Ключевое слово»

1 ноября стартовал прием заявок на соискание V Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью поддержки и повышения престижа общественных и профессиональных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации.

Конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

К участию в Конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020 – 2021 годах, ранее не принимавшие участие в Конкурсе.

Заявки принимаются с 1 по 26 ноября 2021 г. по адресу slovo@fadn.gov.ru.

С 27 ноября по 10 декабря Экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к рассмотрению заявок участников Конкурса и подведению итогов.

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ФАДН России.

Торжественная церемония награждения лауреатов Премии приурочена к проведению Форума «Языковая политика в Российской Федерации». Лауреатам Премии в каждой номинации будет вручен диплом и памятный подарок.

«Языковое многообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на сайте ФАДН России.

Минкультуры Чувашии.