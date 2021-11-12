Поддержка бизнеса – одна из ключевых статей расходов в бюджете Чувашии

Расходы на реализацию государственной программы «Экономическое развитие Чувашии» обсудили на публичных слушаниях. В республиканском бюджете определены конкретные параметры. Так, на поддержку малого и среднего предпринимательства, до 2024 года планируют направить порядка двух миллиардов рублей. Бизнес сможет рассчитывать на льготный доступ к микрозаймам, гранты, сохранится гарантийный и залоговый фонд для привлечения кредитов.

Существенное внимание при формировании бюджета уделено финансированию мероприятий по направлению «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». На достижение целей в рамках «Цифровой трансформации» региона в ближайшие три года планируется направить 1,7 миллиардов рублей.

«Итого, почти 12 миллиардов рублей дополнительных средств будет направлено на строительство инфраструктуры, стимулирование инвестиций, рост экономики, и, соответственно, на повышение благосостояния жителей республики», — подчеркнул первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

Бюджет Минэкономразвития Чувашии на 2022 год превысит 3,3 миллиарда рублей. Расходы предусмотрены в рамках 6 государственных программ республики. Среди приоритетов – поддержка МСП, создание технопарков, строительство туристкой инфраструктуры, предоставление грантов на развитие гражданского общества. Такие планы обозначил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Также была разработана стратегия ведомства до 2026 года, предусмотрена реализация 15 проектов.

«Минэкономразвития Чувашии в своей деятельности руководствуется Положением о министерстве и в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 215 функций в сфере экономической и инвестиционной политики, направленной на создание условий для повышения конкурентоспособности Чувашской Республики, содействие развитию предпринимательства, торговой деятельности, туризма, имущественных и земельных отношений», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.