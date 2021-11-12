Объединенные идеями миролюбия и дружбы

В Шумерле второй год в стенах городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака плодотворно работает детский центр православной культуры «Благодать», открывшийся в 2020 году при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» и администрации города.

Как рассказала газете руководитель центра Елена Каширина, за время существования этого культурно-досугового объединения удалось собрать команду неравнодушных людей и волонтеров, объединённых идеей сохранения миролюбия, единства, дружбы народов, проживающих на территории России, воспитания в детях патриотизма. Как и в прошлом году, миссия центра осталась неизменной: пробуждение интереса у детей и молодежи к православной культуре и истории, к духовно-нравственной литературе и, конечно, продвижение чтения.



«Чтобы пробудить и поддерживать интерес у детей и подростков к прошлому своей родины, нами был внедрен новый цикл занятий по изучению обычаев и традиций народов России, — рассказала Елена Каширина. – Это были интеллектуариумы, минутки духовного вдохновения, прогулки со святым отцом, творческие мастер-классы, заседания книжной мастерской, исторические экскурс-путешествия, тематические культурно-образовательные программы. В организации и проведении мероприятий центра библиотекарям помогали волонтеры. Это учителя, рабочая молодежь, культработники, представители православно-духовной сферы из Шумерли, Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска: Е. Бакаева, И. Зюкова, Е. Николаева, И. Лимонова, В. Ильин, А. Хорева, А. Маслова, Е. Стенькова, М. Климашин, В. Анохина, И. Ларина. Большую помощь оказывали депутат Л. Пронин, предприниматели С. Оленин и Т. Арюхина. Всем им большое спасибо!»



В сложившейся эпидобстановке в общую концепцию деятельности центра были внесены коррективы – многие события перешли в дистанционный формат, мероприятия проводятся на странице официальной группы «Благодать» в социальной сети «ВКонтакте». Это значительно расширило круг участников мероприятий. «Среди наших подписчиков стали появляться совершеннолетние молодые люди, позже присоединились жители среднего и старшего возраста, проживающие как в городе и районе, так и далеко за пределами Чувашии», — отметила руководитель центра.



В конце этого месяца будет подведен итог реализации проекта. Кульминационным событием станет ярмарка православных идей «С любовью к вере». Главная концептуальная идея ярмарки продолжит выражаться в неразрывности связи духовности и православия. «Ведь религия, будь то христианство, ислам, буддизм, исторически показала себя огромной силой, способной объединять, примирять многочисленные народы нашей страны», — констатировала Елена Каширина. Организаторы второй ярмарки православных идей предполагают расширение географии участников и увеличение количества заявок. В 2020 году своими православными идеями в семи секциях поделились около 300 жителей районов и городов Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодарского края, Нижегородской области, Норильска, Нового Уренгоя, Республики Марий Эл, австрийских городов Шарнштайн и Бухендорф. Даже пришлось продлить на один день работу ярмарки, чтобы все желающие, не выходя из дома, смогли посетить все тематические площадки.



II Ярмарка православных идей «С любовью к вере» состоится 30 ноября вновь в дистанционном режиме — в официальной группе центра в сети «ВКонтакте». Программа ярмарки разнообразна, ориентирована на разный возраст. В ней могут принять участие учреждения дополнительного образования, культуры, детские и молодежные творческие коллективы, студии и центры, школы, детские сады, воскресные школы, приходы, самодеятельные творческие коллективы, индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки в возрасте от 6 лет. Вне зависимости от места проживания, рода деятельности и национальной принадлежности каждый желающий может направить в адрес организаторов мероприятия свою ярмарочную идею.



«Работать предстоящая ярмарка будет по девяти основным направлениям, — сообщила координатор мероприятия Елена Каширина. — Это выставки икон и церковной утвари секции «Весь мир – божественных даров святая чаша», выставки тематической литературы от библиотечных сообществ, издательств «В начале было Слово…», выставки творческих работ и сувенирных поделок «Диво дивное руки творят», беседы со священнослужителями и просмотр мультфильмов и познавательных программ «И нравы, и язык, и старина святая», мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров ручной работы «Чудеса умелых рук», концертная программа "Звуки мира, радости, любви, выставка фотографий духовных святынь и экспонатов, паломнических маршрутов, известных духовников «Духовной радости сиянье», выступление чтецов художественного слова «Да не погаснет в душах свет» и, наконец, литературная площадка «Судьбы. Люди. Имена». Ждём шумерлинцев на нашей ярмарке!»

Чтобы стать участником ярмарки, нужно вступить в группу центра «Благодать»

(https://vk.com/club194267892) и направить свою заявку вместе с работой (видеороликом, выступлением) на адрес центра: vavus07@yandex.ru до 29 ноября. Обязательно указать хештег #Ярмарка 2#ЧувашияШумерля. Узнать подробности можно, связавшись с Еленой Кашириной по телефону +79033452335.

Наталья Владимирова.