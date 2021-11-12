Медцентр пополняется молодыми кадрами

В таких маленьких городах, как Шумерля, всегда был дефицит медицинских кадров узкой специализации. А таких, как уролог, андролог, геронтолог, аллерголог, не было вообще. Сейчас, благодаря региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами», входящему в национальный проект «Здравоохранение», в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр пришел работать молодой специалист – врач-уролог. И не просто пришел, а приехал к нам из Туркменистана.

Зафар Нурджанов с детства мечтал стал врачом. Закончив школу и отслужив в армии у себя на родине, он просмотрел много интернет-ресурсов в поисках места учебы и остановил свой выбор на Чувашии. В 2019 году закончил обучение на факультете «Лечебное дело» Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, в 2021 году – ординатуру. Свое мнение о Шумерле он выразил так: «Люди здесь отзывчивые, а зимы снежные!» Надо сказать, что любовь к шумерлинцам взаимна. «Зафар Тазабаевич – грамотный специалист, очень вежливый и воспитанный», — отозвался о молодом урологе вышедший из его кабинета пациент.

Работая в медицине, молодой врач отлично понимает, что здоровье – это не только таблетки. Поэтому ведет здоровый образ жизни: правильное питание, режим дня, ежедневные физические упражнения, спортзал.

«Берегите самое главное, что у вас есть, – здоровье. Не занимайтесь самолечением. Доверьте это дело специалистам!» — желает Зафар Нурджанов всем шумерлинцам.



Напомним, что с начала действия нацпроекта «Здравоохранение» в Шумерлинский ММЦ пришли работать 9 молодых специалистов. Еще 2 специалиста придут до конца 2021 года.



Шумерлинский ММЦ.