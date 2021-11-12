8 ноября в России отмечали День ветеранов спорта. Это отличный повод, чтобы поздравить тех, кто вписал свое имя в историю спорта и заложил фундамент нынешних и будущих побед. Приятно отметить, что среди тех, кто внес значимый вклад в развитие спорта в Шумерлинском районе и в республике в целом — заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии, председатель федерации полиатлона Чувашской Республики Дмитрий Федорович Шипеев, который 10 ноября отметил свой 60-летний юбилей.

Дмитрий Федорович — уроженец деревни Вторые Ялдры. Он с отличием окончил Юманайскую среднюю школу, а затем его выбор пал на факультет физического воспитания Чувашского государственного пединститута.

Решение стать учителем физкультуры к нему пришло не случайно: с самого детства он активно занимался спортом — уже в школьные годы выигрывал республиканские соревнования по многоборью ГТО, по легкой атлетике, входил в сборную Чувашии по данным видам спорта и по лыжным гонкам. Как отмечает Д.Ф. Шипеев, другого пути, кроме спорта, у него не было. Ну, а примером для подражания для него всегда был учитель физкультуры Валерий Вениаминович Николаев.



В сфере физкультуры и спорта Д.Ф. Шипеев работает с 1983 года. Трудовой путь начинал учителем физической культуры и военного дела в Разъезд-Мыслецкой средней школе. В 1985—1986 годах служил в армии, а после службы работал старшим тренером, заместителем директора детско-юношеской спортивной школы городского отдела народного образования Шумерли. Как отмечает Дмитрий Федорович, в период развития профессионального мастерства, становления в качестве тренера его главными наставниками были Герман Николаевич Платонов, Альберт Георгиевич Янов и Владимир Николаевич Китаев, которым он безмерно благодарен.



С 1989 по 2018 годы Дмитрий Федорович работал в органах местного самоуправления Шумерлинского района, проявил себя грамотным и инициативным специалистом, отличался организаторскими способностями в привлечении различных слоев населения к занятиям физкультурой и спортом. Даже в период деятельности в этой сфере он не прерывал тренерскую работу.



В 1990 году Д.Ф. Шипеев занимал должность председателя комитета по физкультуре и спорту Шумерлинского райисполкома и при его непосредственном участии в районе открыли детско-юношескую спортивную школу. За двадцать пять лет работы ДЮСШ Шумерлинского района передала в училища олимпийского резерва Чебоксар и Новочебоксарска около 30 перспективных юных спортсменов. Работу в администрации района Д.Ф. Шипеев совмещал с педагогической деятельностью в районной спортивной школе и в тренерском совете Федерации полиатлона Чувашской Республики.



Немаловажен вклад Дмитрия Федоровича и в развитие районных сельских спортивных игр, которые берут начало с 1995 года и проходят поочередно в разных сельских поселениях с созданием хорошей материальной базы для проведения летних, зимних и национальных видов спорта.

В декабре 2009 года в Торханах был открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Дмитрий Федорович уделил большое внимание внедрению в комплексе новых форм физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями населения.



С мая 2007 года по настоящее время Д.Ф. Шипеев является председателем Федерации полиатлона Чувашской Республики. За эти годы он внес большой вклад в организацию и проведение республиканских зимних и летних спортивных игр, чемпионатов и первенств Чувашской Республики и России по полиатлону. Нужно отметить, что в последние годы команды Чувашии неоднократно побеждали и занимали призовые места в российских соревнованиях по полиатлону и многоборью ГТО. В июле 2016 года, например, в Шумерле и Шумерлинском районе были проведены всероссийские соревнования по многоборью ГТО, где сборная команда Чувашии заняла первое место.



В 2017—2019 годах сборные юниорские команды Чувашии становились призерами первенства России по полиатлону в командном зачете. В 2020—2021 году воспитанник Дмитрия Федоровича Вадим Иванов стал призером первенства России и мира по полиатлону. Кстати, в 2021 году в составе сборных команд России по полиатлону — 5 спортсменов Федерации полиатлона Чувашии.

Неудивительно, что Д.Ф. Шипеев пользуется заслуженным авторитетом спортивной общественности республики. Свидетельством его достижений являются многочисленные награды. Кроме звания заслуженного работника физкультуры и спорта Чувашской Республики, Дмитрий Федорович удостаивался благодарности министра спорта Российской Федерации, награжден памятной медалью Президента России В.В. Путина «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр.



В настоящий момент Д.Ф. Шипеев работает учителем физкультуры в Балашихе Московской области, по совместительству трудится в городском центре ГТО. Решение переехать в столичный регион они с женой приняли, когда их дочь поехала туда учиться.

Рука об руку супруги идут по жизни уже 33-й год. Их знакомству и общности интересов в свое время способствовало увлечение спортом. Жена, Светлана Викентьевна, также со школьной скамьи занималась легкой атлетикой, занимала призовые места в соревнованиях по метанию копья по Чувашии, по Поволжью, с удовольствием играла в волейбол и баскетбол и была капитаном школьной команды по волейболу. Она, как и супруг, является победителем первенства России среди ветеранов по легкой атлетике (2002 г.), а Дмитрий Федорович к тому же и по полиатлону (2004 г.).



В отличие от мужа Светлана Викентьевна все же решила посвятить себя другой сфере — медицине. Более 25 лет она проработала в шумерлинском роддоме, в настоящее время работает в областном перинатальном центре г. Щелкова акушером послеродового отделения.

Глядя на родителей, к спорту притягивались и дети Шипеевых – Андрей и Катя. Они с детства участвовали вместе с ними в соревнованиях семейных команд, в таких, как эстафета «Советской Чувашии», фестиваль спортивных семей, Всечувашская олимпиада, республиканские сельские спортивные игры, и в течение 10 лет их семья регулярно занимала призовые места.



Следует отметить, что сын является кандидатом в мастера спорта, дочь имеет первый разряд по полиатлону. Андрей получил юридическое образование, работает в суде в Калининском районе Чебоксар. У него своя семья, в которой воспитывается дочка – любимая внучка бабушки с дедушкой. Екатерина получила диплом бакалавра в чебоксарском филиале Московского политехнического университета, а затем продолжила учебу в магистратуре, но уже непосредственно в Москве. В данное время Екатерина работает в университете. Дружные Шипеевы, становившиеся в 2004 году лауреатами республиканского конкурса «Семья года», очень рады, что им удается подольше находиться рядом с близкими.



Как отмечает Д.Ф. Шипеев, проживание в Москве совершенно не мешает ему выполнять обязанности председателя Федерации полиатлона Чувашской Республики и старшего тренера сборной команды Чувашии. На малую родину он приезжает практически каждый месяц, а многие организационные вопросы и вовсе можно разрешить дистанционно благодаря помощи членов президиума федерации полиатлона. Кстати, в прошлом году Д.Ф. Шипеева еще избрали членом президиума Всероссийской федерации полиатлона, так что забот у него прибавилось.



Не забывает Дмитрий Федорович уделять время и своим племянникам – консультирует их по стрельбе, по бегу. Один из них, Вадим, в этом году стал призером первенства мира по полиатлону, другой, Никита, — призером международных соревнований. Большие надежды подает племянница Анастасия, которая стала в этом году победителем первенства Чувашии.

Д.Ф. Шипеев твердо убежден, что если от души любить спорт и целеустремленно идти вперед, успех обязательно придет!

Татьяна Александрова.