Контейнеры обросли грудами мусора

В очередной раз, выбрасывая мусор, поймала себя на мысли, что контейнерная площадка снова в ужасном состоянии. И так продолжается уже долгое время. Ну, ладно, сегодня не успели, может, завтра хоть что-то будет сделано? Уж больно заброшенным выглядит это место в самом центре города.

Речь идет о контейнерной площадке во дворе домов № 18 по ул. Октябрьской и № 5 по ул. Чайковского.

«Жильцы домов №№ 16, 18, 16/2, 16/3 по ул. Октябрьской возмущены. Раньше, когда платили за вывоз мусора городской службе, возле мусорных контейнеров было чище», — написали они сообщение в группу газеты в социальной сети Инстаграм. Значит, это безобразие было замечено многими.



Вопрос не остался незамеченным со стороны горадминистрации. «Ввиду огромного количества подобных несанкционированных свалок коммунальщики просто не успевают их своевременно ликвидировать. Дано поручение в срок до 19 ноября убрать данную свалку», — прокомментировали специалисты под выставленным газетой постом.



Хочется добавить, что помимо мусора взгляд притягивает и нелицеприятная картина рядом с новой красивой детской площадкой. Площадку сделали, а старые тяжелые качели и другие приспособления выкорчевали и сложили рядом с бельевой. Кто должен их убрать? Может, пора этим тоже заняться?

Татьяна Яковлева.