Конкурс для лидеров добрых дел

Внимание! В рамках социально значимого проекта «По велению сердца» мы объявляем конкурс на определение лучшего волонтера или волонтерского отряда года по версии читателей газеты «Вперёд». Для участия в конкурсе необходимо:

Возраст — 12 лет и старше. Выставить в социальной сети «Инстаграм» пост с фотографиями и описанием волонтерской деятельности. Необходимо перечислить несколько случаев, мероприятий или акций, в которых волонтер (отряд) принимал участие, помогал другим людям или действовал во благо города. Указать Ф.И.О., школу и класс (если это отряд, то вместо класса и инициалов — название отряда). Взрослым участникам, кроме Ф.И.О., можно указать род деятельности или место работы. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие под постом хештега #ШумерляГазетаВпередВолонтерГода. Фотографии не нужно присылать нам, просто разместите их у себя на странице или на странице образовательного учреждения. Принять участие в конкурсе можно до 22 ноября включительно. Фотографию и информацию могут разместить как сами школьники, так и кураторы волонтерских отрядов. Победитель определится путем голосования читателей (количество лайков) и с учетом мнения жюри (коллектива редакции). Все сведения должны быть достоверными и подлежат проверке. Не допускается привлечение ботов к голосованию, в противном случае участник будет снят с конкурса. Волонтеров года ожидают дипломы и призы, а участников — сертификаты.

Редакция.