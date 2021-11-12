Коммунальная служба города готовится к зиме

Асфальт пока только покрылся первым снежком, но ещё пару недель – и у дорожной службы МУП «Шумерлинское городское БТИ» начнётся горячая пора. Чтобы снегопады не стали неприятным сюрпризом, на предприятии заранее готовят спецтехнику. В арсенале – 10 единиц. Также заготовлено на зиму 860 тонн песко-соляной смеси.

Перед началом сезона техника проходит спецподготовку: меняется навесное оборудование — устанавливают отвалы, щетки и бункеры; машины моют, ремонтируют, меняют масла, проверяют гидравлику и многое другое.

База, где дислоцируются дорожники, также обновилась. Кстати, из залинейной части города коммунальщики переехали в район бывшего химзавода, в просторное здание. Собственными силами и средствами БТИ там отремонтирована крыша, полы и окна, благоустроена территория, обустроена ремонтная мастерская для техники.



Дорожная служба Шумерлинского городского БТИ обслуживает 104,2 км автомобильных дорог. Во время обильного снегопада главным приоритетом становится уборка снега с проезжей части по маршруту следования общественного транспорта, очистка подходов к учреждениям образования, здравоохранения, объектам соцкультбыта, тротуаров.



Источник: gshum.cap.ru.