Детский сад вновь встретил ребят

8 ноября, после продолжительного капитального ремонта, детский сад «Алёнушка» распахнул свои двери для воспитанников. Стоит ли говорить, как были рады ребятишки и сотрудники, вернувшиеся в родные стены? Тем более, их встретил практически новый, изменившийся до неузнаваемости детский сад.

Положительные преобразования в «Алёнушке» начались в 2020 году — в ходе первого этапа работ была отремонтирована крыша детского сада, заменено инженерное оборудование систем отопления, водоснабжения и канализации, обеспечен подогрев полов в групповых комнатах, установлены новые эвакуационные лестницы.

Второй этап капремонта начался 24 мая текущего года. В рамках программы модернизации образовательных учреждений в детском саду была проделана колоссальная работа. На несколько месяцев веселые детские голоса в группах сменились строительным шумом. Все нуждающиеся в садике дети были обеспечены местами в других дошкольных учреждениях города, и большинство из работников «Аленушки» находились рядом с ними.

Первоначальным сроком сдачи объекта было 20 августа, но работы несколько задержались. Как разъяснила заведующая детским садом Светлана Егорова, это было связано с тем, что появилось множество неучтенных в проекте нюансов, таких, как демонтаж половых стяжек, кафеля, линолеума и др. После всех согласований детскому саду были выделены дополнительные средства и, как только они поступили, все работы были доведены до конца. К слову, о подрядчике — строительной компании «Приоритет» — Светлана Владимировна отозвалась весьма лестно, отметила, что руководитель А.И. Антонов очень ответственно относился ко всем работам.



В день открытия детский сад посетили глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин и зам. начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Александра Лобочкова. Они ознакомились с результатами проведённых работ, пообщались с руководством и сотрудниками дошкольного учреждения.



На 26 миллионов рублей, запланированных изначально, и дополнительные 2 с лишним миллиона, выделенных на неучтенные в проекте моменты, был проделан большой объем работ. Полностью отремонтирован фасад здания — его утеплили, оштукатурили и покрасили в яркие цвета, благодаря чему «Алёнушка» приобрела индивидуальный облик, а новые большие окна добавили зданию привлекательность.

Подрядной организацией были использованы строительные материалы, безопасные для здоровья дошкольников и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам.

В ходе капремонта была полностью заменена система электроснабжения и освещения, заменены пожарные выходы, были установлены железные двери.



Если говорить про внутреннее убранство, то заменены все дверные проемы и хозяйственных блоков, и групповых комнат. Там, где было необходимо, проведены штукатурные и малярные работы, полностью заменено половое покрытие. В коридоре и хозяйственных блоках был выложен керамогранит, в кабинетах и групповых комнатах — линолеум. Изменился и интерьер групп — в каждой из них, оформленных на свой лад, чувствуется индивидуальность и домашний уют.



В ходе рабочего визита руководство города отметило, что положительные перемены в детском саду — это результат совместных слаженных действий всех участников процесса. «Я хочу поблагодарить Вас за проделанную работу. Ведь в ходе ремонта возникало множество проблем. К счастью, они разрешились, и сегодня детский сад вновь принял детей», — сказал Валерий Шигашев, обращаясь к заведующей учреждением. Сергей Яргунин также высказал слова благодарности в адрес руководства детского сада, администрации, а также родительской общественности — за то, что они работают в связке с образовательными организациями и являются их единомышленниками.



«Продолжим создание уюта на благо наших детей», — пообещала Светлана Егорова. Как отметила зав. детским садом, на будущий год учреждению хотелось бы попасть в программу с проектом по благоустройству территории. В рамках проекта, который сейчас проходит экспертизу, запланировано асфальтирование территории, установка новых веранд, комплектование участков новым оборудованием, игровыми формами и др.

Татьяна Александрова.