«Горячая линия» для налогоплательщиков

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике 17 ноября 2021 года проведет горячую линию по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц.

Горячая линия будет работать с 09.00 до 13.00 часов по телефонам:

8(83536) 2-23-78 и 2-36-55.

Позвонив по указанным номерам, граждане могут задать вопросы о порядке исчисления земельного, транспортного налогов, налога на имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц, о налоговых льготах, о порядке получения налоговых уведомлений и оплаты по ним.

В 2021 году физические лица должны оплатить налоги не позднее 1 декабря.

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.