Врач ковидного госпиталя в Цивильском районе: «Люди недооценивают серьезность ситуации»

Врач Цивильской центральной районной больницы Марина Егорова последние месяцы буквально живёт на работе. После того, как ЦРБ стала работать в режиме ковид-госпиталя, женщине пришлось переквалифицироваться в инфекциониста.

«Нагрузка на медиков сейчас действительно увеличилась в разы. Но тяжело приходится не только нам, но и членам наших семей. Многие мои коллеги общаются с близкими и детками по видеосвязи в WhatsApp.

У меня самой двое детей(7 и 13 лет). К сожалению, первоклашке и семикласснице часто приходится делать уроки самостоятельно, потому что я постоянно остаюсь на работе допоздна. Разлуку с родными переживаю очень тяжело. Мне порой очень не хватает поддержки близких» – признаётся Марина Егорова.

Желание, которое объединяет всех, кто работает в ковид-госпитале, простое – хочется, чтоб пандемия закончилась как можно быстрее и наступила мирная жизнь.

«Прекрасно понимаем, что это еще не предел и, возможно, эпидемия будет еще сильнее. Не устаю обращаться к пациентам, к жителям, ведь они могут помочь стабилизировать ситуацию: сделать прививку, строго следовать правилам профилактики заболевания, выдерживать изоляцию. Сейчас я часто вижу, что не все соблюдают карантин, очень много людей на улицах, в магазинах без масок. Люди недооценивают серьезность ситуации"», — сетует Марина Юрьевна.

С увеличением числа зараженных коронавирусом растет и число тяжелобольных, констатирует она. Ежедневно мы слышим о новых жертвах ковида, о новых антирекордах. И эту ситуацию можно переломить только сообща.

«Мы с вами в силах сделать так, чтобы уменьшить распространение коронавируса в своем городе, республике и стране. Если вы сделайте прививку от COVID-19, то защитите себя и своих близких, поможете снизить критическую нагрузку на медиков и, возможно, спасете чью-то жизнь», — говорит Марина Егорова.