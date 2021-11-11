С 1 января изменяется порядок регистрации безработных

Все центры занятости страны подключаются к единой платформе «Работа в России«. Все необходимые для регистрации в качестве безработного данные система будет находить сама благодаря межведомственному взаимодействию. Для граждан это означает, что больше не придется заниматься бумажной волокитой, и все взаимодействие с центрами занятости будет проходить в электронном виде.

Расширятся возможности портала по поиску вакансий также для соискателей, не претендующих на получение пособия по безработице. Им достаточно будет заполнить заявление и прикрепить резюме. Подходящие вакансии система найдет автоматически.

чувашинформ.рф.