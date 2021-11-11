Малые и средние предприятия Чувашии смогут воспользоваться новой мерой поддержки

Компании Чувашии смогут приобрести российское программное обеспечение по льготной цене. Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса реализуется Российским фондом развития информационных технологий совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Поддержка направлена на повышение эффективности малых и средних компаний за счет цифровизации, внедрения отечественного ПО. Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. Предприятия смогут купить востребованные программные продукты со скидкой 50%.

«Разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета. От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», — отмечает замглавы Минцифры России Максим Паршин.

На реализацию программы до конца 2024 года планируется выделить семь миллиардов рублей. В настоящий момент проходит отбор правообладателей и ПО для целей предоставления поддержки. Первые победители отбора уже объявлены.

Компаниям предложат более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. По словам генерального директора РФРИТ Александра Павлова, мера поддержки не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес.

Подробнее о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене можно узнать на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

Минцифры Чувашии.