В 2022 году в Чувашии будет проведена очередная государственная кадастровая оценка земель всех категорий

По предварительным данным кадастровой оценке в 2022 году подлежат свыше 746 тысяч земельных участков. Подготовительную работу обсудили на заседании Правительственной комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Краснова.

Специалисты бюджетного учреждения «Чуваштехинвентаризация» собрали и проанализировали информацию о рынке объектов недвижимости за три последних года.

«Учреждением осуществлен сбор рыночной информации о 59 тысячах объектах аналогах. Производится картографическая обработка информации в целях определения зон в соответствии с правилами зон застройки. Подготовительные работы проведения государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий продолжаются, планируем их завершить до 31 декабря», — рассказал директор бюджетного учреждения «Чуваштехинвентаризация» Юрий Иванов.

В этом году в Чувашии проходила государственная кадастровая оценка 244 тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения. Промежуточные отчёты были размещены на сайте «Чуваштехинвентаризации» и в базе данных Росреестра. Замечаний к результатам не поступало.

Один из ключевых показателей при подсчете — ценообразующий фактор. Специалисты замеряли расстояние от населенного пункта до Чебоксар, районного центра и до ближайшей дороги, наличие коммуникаций.

«Предыдущая оценка земель сельскохозяйственного назначения была проведена в 2015 году. Результаты крайне важны для дальнейшей работы. Объемы работы в этом году, как мы видим, были масштабными. Оценка проведена на должном уровне. Главное, что не поступало никаких замечаний», — отметил заместитель Председателя Кабинетам Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Впервые государственную кадастровую оценку земель в Чувашии начали делать в 2018 году. Раньше за это отвечали специальные организации отобранные в ходе аукциона. Затем данные передавались в региональный филиал Росреестра, где производились расчёты стоимости новых появляющихся участков.

Минэкономразвития Чувашии.