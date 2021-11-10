Служить Родине — это высокая честь! Но также это и огромный труд. Сегодня на службу в органы внутренних дел приходит новое поколение специалистов: сильных, умных, компетентных, всегда готовых выполнить свой служебный и гражданский долг перед Родиной.

За три века своей деятельности Министерство внутренних дел внесло существенный вклад в обеспечение внутренней безопасности Отечества, организацию борьбы с преступностью, охрану правопорядка и важных государственных объектов. В своем развитии оно прошло сложный путь, накопив богатейший опыт работы. Во все времена система МВД является одним из ведущих звеньев государственного механизма России, обеспечивающая внутреннюю безопасность государства и служит гарантом стабильности общественной жизни.

Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг- пример доблести и героизма.

В этот день выражаю слова благодарности всем сотрудникам за самоотверженную и честную службу. Слова особой признательности ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формирования у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и истинной любви к Родине. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в службе и во всех начинаниях, семейного благополучия.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» Х. Эскеров.